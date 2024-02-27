روسيا: خسائر أوكرانيا في الأرواح بلغت أكثر من 444 ألف جندي منذ بداية العملية العسكرية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية تجاوزت 444 ألف جندي.

وقال شويجو - في اجتماع لمجلس وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء - "لقد باتت القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية في تناقص نتيجة العمليات الحاسمة والنشطة لقواتنا"، ذاكرا أنه منذ بداية العام الحالي يخسر العدو في المتوسط ما يزيد عن 800 جندي، و120 قطعة أسلحة يوميا، بما في ذلك من الأسلحة الأجنبية.

وأضاف: "لقد فقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة ما مجموعه أكثر من 444 ألف عسكري"، لافتا إلى أن الجيش الروسي حرر حوالي 327 كيلومترا مربعا من النازيين منذ بداية 2024.

وتابع: "بعد تحرير أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز مواقعها على محوري دونيتسك وكوبيانسك والسيطرة على مواقع جديدة للقوات الأوكرانية، وسير العملية العسكرية الخاصة يظهر عدم جدوى الاستراتيجية الأمريكية لاحتواء روسيا على حساب حياة الأوكرانيين والدعم العسكري والاقتصادي لكييف.. وسنستمر في تنفيذ المهام التي حددها القائد الأعلى (الرئيس الروسي) في العملية الخاصة حتى تحقيق أهدافها".

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