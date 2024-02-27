قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إنه يواجه حملة تشويه سمعة تستهدفه منذ أكثر من 6 أشهر، وذلك ‏بسبب دعمه للموسيقار حلمي بكر‎.‎

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» ‏مساء ‏الإثنين، أن هذه الحملة تهدف إلى إبعاده عن الموسيقار حلمي بكر، مؤكدا أنها تضمنت افتراءات واتهامات كاذبة ‏ضده‎.‎

وأوضح أنه على علم بحالة حلمي بكر منذ 5 سنوات، حيث أنه يسكن في العمارة المقابلة له في المهندسين، قائلا إن لديه ‏أدلة تثبت دعمه لحلمي بكر، بما في ذلك رسائل صوتية من حلمي بكر يشكره فيها على إنقاذه من الموت‎.‎

وأكد «كامل» أن «حلمي بكر هو الأخ والصديق والمعلم» بالنسبة إليه، موضحا أن آخر مرة تحدث معه منذ شهرين، ‏حيث شرح له أسباب عدم زيارته بسبب الظروف التي يمر بها، قائلا: «على مدى أكثر من 6 أشهر يتم النيل من ‏سمعتي ومنصبي وتم الافتراء عليَ والتحرش بي بدون سبب، ‏وإحنا حاليا في مرحل القضاء لأنها قالت عليا كلام لم يحدث».

ونفى ما تردد عن رفض نقابة المهن الموسيقية علاج حلمي بكر، قائلا:«أنا رهن إشارة الأستاذ حلمي إن وجد إحنا ‏مش لاقيينه، أنا معرفش هو فين! فؤجئت بما يقال أن النقابة رافضة تعالج حلمي بكر، ثم بعدها أن مستشفيات النقابة ‏اللي كل نجوم مصر بتدخلها يقال إنها نصبت على أستاذ حلمي».‏

وأضاف أن النقابة اقترحت على مقاضاة صاحب الادعاءات بعد لكنه رفض ذلك، معقبا: «النقابة اقترحت المقاضاة أنا ‏قلت تتقطع إيدي لو هقاضي حلمي بكر اللي أكبر من قيمتي كنقيب».

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وأكد أن الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس النقابة، تمتلك رسائل صوتية خطيرة تتعلق بحالة الموسيقار حلمي ‏بكر، لكن القانون يشترط تقديم أهله للبلاغ‎.‎

من جانبها قالت الفنانة نادية مصطفى، إنّها حاولت التواصل مع زوجته دون جدوى، لافتة أنها تلقت رسائل صوتية من أحد أقارب زوجته هناك تعبر عن استيائها من سوء معاملة «بكر»، موضحة أنها لم تتمكن من زيارته منذ شهر تقريبًا بسبب رفض زوجته، وأن صديقًا لها كان يرغب في تكريمه لكن زوجته «أغلقت الهاتف في وجهه».