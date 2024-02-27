الجيش الإسرائيلي: إصابة 465 ضابطا وجنديا بجروح خطيرة منذ بدء حرب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 7 عسكريين في معارك قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشار إلى إصابة 2981 ضابطًا وجنديًا، منهم 1421 أصيبوا خلال العملية البرية، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.



ولفت جيش الاحتلال إلى إصابة 465 ضابطا وجنديا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب، قائلًا إن 322 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج إثر اصابتهم بمعارك قطاع غزة، حالة 38 منهم خطيرة.



وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ144 على قطاع غزة.



وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 96 شهيدًا و172 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونوهت أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



وأعلنت الوزارة ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 29 ألفًا و878 شهيدًا و70 ألفًا و215 إصابة.