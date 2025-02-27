إصابة العشرات فى انفجارين بمكان تجمع لقادة جماعة متمردة بشرق الكونغو

ذكرت تقارير، اليوم الخميس، أن عشرات الأشخاص أصيبوا بجروح جراء انفجار وقع خلال اجتماع قادة حركة "إم 23" المتمردة مع السكان في شرق الكونغو.

وأظهرت مقاطع فيديو والصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، حشدا من الأشخاص وهم يفرون من الاجتماع في بوكافو في حالة ذعر، وجثثا ملطخة بالدماء على الأرض.

وكان قادة حركة "إم 23" المتمردة يعقدون اجتماعا مع السكان عندما وقع الانفجار في وسط بوكافو.

ولم يتم تأكيد وقوع ضحايا على الفور.

وكان من بين قادة المتمردين الحاضرين كورنيل نانجا، زعيم "تحالف نهر الكونغو"، الذي يشمل حركة "إم 23".

وكان القادة، وبينهم نانجا، يغادرون المنصة عندما هز انفجاران المكان، حسبما ذكر أحد الصحفيين الذين كانوا حاضرين في الاجتماع.

وكان متمردو حركة "إم 23" اجتاحوا المنطقة، حيث استولوا على المدن الرئيسية، وقتلوا نحو ثلاثة آلاف شخص.

وفي هجوم خاطف استمر ثلاثة أسابيع، سيطرت الحركة على مدينة جوما الرئيسية، شرقي الكونغو.

كما استولى المتمردون على بوكافو، ثاني أكبر مدن شرق البلاد.

وبحسب خبراء الأمم المتحدة، يدعم نحو أربعة آلاف جندي من رواندا المجاورة، المتمردين، وقد تعهدوا في بعض الأحيان بالمضي قدما نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا، على بعد أكثر من ألف ميل (1600 كيلومتر).

واتهمت رواندا الكونغو بتجنيد مقاتلين من الهوتو العرقيين المسؤولين عن الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا للأقلية التوتسي والهوتو المعتدلين في عام 1994.

وتقول الحركة المتمردة إنها تقاتل من أجل حماية التوتسي والكونغوليين من أصل رواندي ضد التمييز، وإنها تريد تحويل الكونغو من دولة فاشلة إلى دولة حديثة. وقال محللون إن هذه التصريحات ما هي إلا ذريعة لتدخل رواندا.

واتهمت جماعة إم 23 السلطات الكونغولية بتدبير الهجوم.

وقال التحالف في بيان:" إننا نتهم وندين نظام كينشاسا المجرم ، الذي ... نفذ للتو خطته الخاصة بالقضاء على السكان المدنيين".

وأضاف"أن هذا الهجوم تسبب فى سقوط العديد من القتلى، ومن بينهم عدد قليل من الإرهابيين من كينشاسا، وإصابة عدد آخر، بينهم اثنان قامت قواتنا بالقبض عليهما على الفور".

وأوضح التحالف :" أن هذا العمل الجبان والبربري لن يمر دون عواقب".

ومن جانبه، وصف فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الهجوم بأنه" عمل إرهابي وضيع تم تدبيره من جانب جيش أجنبى موجود بصورة غير مشروعة على التراب الكونغولي".