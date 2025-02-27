اتفاق 3 أحزاب في النمسا على تشكيل حكومة جديدة دون مشاركة اليمين المتطرف

أعلنت 3 أحزاب في النمسا، اليوم الخميس، توصلها إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية دون مشاركة اليمين المتطرف، حسبما ذكر المتحدث باسم "حزب الشعب النمساوي" المحافظ.

وقال المتحدث، إن "حزب الشعب النمساوي" المحافظ، و"الحزب الديمقراطي الاجتماعي" (يسار وسط)، وحزب "نيوس" الليبرالي، توصلوا إلى اتفاق لتشكيل حكومة بعد انهيار المحادثات مع اليمين المتطرف.

وتوصلت الأحزاب الوسطية الثلاثة إلى الاتفاق في ثاني محاولة لتشكيل حكومة، مما أنهى 5 أشهر من عدم الاستقرار السياسي منذ فوز حزب الحرية اليميني المتطرف بالانتخابات البرلمانية التي شهدتها النمسا في سبتمبر الماضي.

ويأتي الاتفاق بعدما فشل "حزب الشعب النمساوي" المحافظ في تشكيل ائتلاف ثنائي مع "الحزب الديمقراطي الاجتماعي"، أو "حزب الحرية".