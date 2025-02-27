البنك الدولي يعلن استمراره دعمه للبنان في عملية النهوض وإعادة الإعمار

أعرب نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الخميس، عن استمراره في دعم البنك للحكومة الجديدة، وعملية النهوض وإعادة الإعمار.

وقال ديون بعد اللقاء "كان لنا لقاء مع رئيس حكومة لبنان، عبرنا خلاله عن دعم البنك الدولي للحكومة الجديدة التي تشكلت. وهنأنا الرئيس سلام على تكليفه وتشكيله الحكومة التي كان ينتظرها اللبنانيون، وهي شكلت جرعة الامل من أجل السير قدما في إعادة إعمار لبنان".

وتابع ديون " ذكرت للرئيس سلام بأن هناك مبلغا وقدره 736 مليون دولارا أمريكيا جاهزا ومخصصا لـ 4 مشاريع في قطاعات: المياه والطاقة والزراعة وإصلاح المالية العامة، وتمت الموافقة على هذه المشاريع ونحن بانتظار التصديق عليها من قبل مجلسي الوزراء والنواب اللبنانيين."

وقال " عرضت أيضا مع الرئيس سلام البرنامج الطارئء لإعادة إعمار لبنان وقدره مليار دولار أمريكي وسيسهم البنك الدولي فيه بنحو 250 مليون دولارا، وسيعمل مع الحكومة اللبنانية لتأمين المبلغ الباقي من أجل البدء في المرحلة الأولى من عملية إعادة الإعمار".

وأضاف "تطرقت مع دولة الرئيس إلى برنامج الإصلاحات المهمة جداً فكل المشاريع التي ذكرت تتضمن العديد من البنود الإصلاحية التي تمت مناقشتها، واتفق عليها، ولكننا أيضا حضرنا نحو 13 مذكرة سياسات الإصلاح القطاعي في قطاعات مختلفة للقيام بإصلاحات قطاعية ستتم مناقشتها واقرارها من قبل الحكومة".

يذكر أن برنامج عمل البنك الدولي في لبنان يهدف إلى مواصلة حماية الأفراد ومؤسسات الأعمال من تأثير الأزمات المتفاقمة، والمساعدة في التحضير لتعافي الاقتصاد اللبناني وتعزيز أجندة الإصلاح في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية.