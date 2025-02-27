الاحتلال الإسرائيلي يقر باستهداف عيناتا جنوبي لبنان

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، باستهدافه منطقة عيناتا بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان بدعوى "مهاجمة نقطة مراقبة لحزب الله"، في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ 27 نوفمبر 2024.

وقال الاحتلال، في بيان، إن "مهاجمة نقطة المراقبة التابعة لحزب الله في منطقة عيناتا تعود إلى أنها تشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان" دون مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

ولم يصدر بعد تعليق من حزب الله على البيان الإسرائيلي، لكن الجيش اللبناني يؤكد انتشاره جنوب البلاد وفق مقتضيات وقف إطلاق النار وبالتنسيق مع اللجنة الدولية المشرفة على الاتفاق.

وفي 27 نوفمبر 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر عام 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم نص الاتفاق على انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان، لكنه أعلن منذ 18 فبراير الجاري، انسحابا جزئيا مع بقاء القوات في 5 نقاط رئيسية داخل الحدود، كما واصلت خروقات وقف إطلاق النار بالغارات المتكررة والتحليق المستمر للطيران الحربي في الأجواء اللبنانية.

واستمرارا في خروقات وقف إطلاق النار، استشهد شخصان في وقت سابق الخميس، بغارة إسرائيلية استهدفت شاحنة صغيرة في مدينة الهرمل شمال شرقي لبنان.