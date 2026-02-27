مرصد الختم الفلكي بأبوظبي ينجح في تصوير سديم الرجل المخيف

نجح مرصد الختم الفلكي بصحراء أبوظبي في تصوير سديم "الرجل المخيف" (بوجيمان نيبولا- إل دي إن 12622 )من سماء دولة الإمارات بعد عملٍ استغرق شهرا كاملا، حسبما افادت وكالة أنباء الامارات (وام).

ويعد سديم "الرجل المخيف" غازًا وغبارًا كونيًا، وسُمي بهذا الاسم لظهور تشكيل في الجزء السفلي الأيسر من الصورة الملتقطة له بحيث يبدو على هيئة رجل يشبه شخصية "بوجيمان" الأسطورية في بعض الثقافات الغربية، والتي تُستخدم في الحكايات الشعبية، ويقابلها عربيًا "البعبع".

ويقع هذا السديم ضمن مجموعة الجبار، على بُعد يقارب 1500 سنة ضوئية من كوكب الأرض، حيث يُصنف كسديم مظلم يتلألأ أمام خلفية متوهجة من غاز الهيدروجين الأحمر، الذي يُعد جزءًا من "حلقة برنارد"، في مشهد كوني يجمع بين العتمة والإضاءة في أعماق الفضاء.

ويظهر سديم "الرجل المخيف" بهذا الشكل نتيجة الكثافة العالية للغاز والغبار بداخله، إذ يعمل على حجب الضوء القادم من الخلف، فيبدو كسحابة داكنة معتمة في الفضاء.