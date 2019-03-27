اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان يثير تحذيرات من حدوث تداعيات

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقبول سيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة ردود أفعال رافضة من العديد من دول العالم، اليوم الثلاثاء، من بينها تحذيرات من تأثير سلبي على استقرار المنطقة.

وقالت روسيا إن هذه الخطوة سيكون لها "تداعيات سلبية" في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالصراع السوري.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن موسكو "تأسف" للقرار الأمريكي والذي اعتبره "انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف بيسكوف: "من الواضح أن مثل هذا القرار له عواقب سلبية فيما يتعلق بالتسوية السياسية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثيرها على الوضع السياسي في سورية، فلا أحد يشك في ذلك".

ووقع ترامب أمس الاثنين على إعلان قبول بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، أثناء مؤتمر صحفي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعتبر ترامب أن إعلانه يهدف إلى "حماية أمن إسرائيل من التهديدات". وثمّن نتنياهو إعلان ترامب واعتبره "عدالة تاريخية".

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497، الصادر بالإجماع في 17 ديسمبر 1981، والذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.

وقالت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي- فرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا وبلجيكا- في بيان مشترك إن أي إعلان بشأن تغيير الحدود بشكل أحادي يتنافي مع ميثاق الأمم المتحدة والنظام العالمي القائم على قواعد.

وقال السفير البلجكي لدى الأمم المتحدة مارك بيكستين بايتسفيرف "نعرب عن قلقنا إزاء التداعيات الواسعة النطاق للاعتراف بالضم غير القانوني وأيضا التداعيات الإقليمية واسعة النطاق" لهذه الخطوة.

وأكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أن قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل إلى إسرائيل لن يؤثر إلا على عزلة أمريكا وترامب وإدارته.

وقال المعلم "إن استمرار هذه السياسة يعطي رسالة للعرب أن اليوم الجولان وغداً لا نعلم ماذا يريد".

وأضاف الوزير المعلم خلال اتصال مع التلفزيون السوري أن "الجولان المحتل محصن بدعم شعبنا وصمود قواتنا المسلحة".

وتابع الوزير المعلم قائلًا "مهما مرت السنوات لن يغير ذلك شيئا من حقيقة أن الجولان أرض سورية محتلة".

واستنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الإعلان الذي صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وأكد أبو الغيط أن هذه الإعلان باطلٌ شكلاً وموضوعاً، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي روحاً ونصاً تخصم من مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، بل وفي العالم.

وقال أبو الغيط: "إن هذا الإعلان الأمريكي لا يغير من وضعية الجولان القانونية شيئاً. الجولان أرضٌ سورية محتلة، ولا تعترف بسيادة إسرائيل عليها أية دولة، وهناك قرارات من مجلس الأمن صدرت بالإجماع لتأكيد هذا المعنى، أهمها القرار 497 لعام 1981 الذي أشار بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعا إسرائيل إلى إلغاء قرار ضم الجولان".

من جانبه، قال الأمين العام لـ"حزب الله " حسن نصرالله في كلمة متلفزة اليوم الثلاثاء، إن الخيار الوحيد لاستعادة الجولان هو المقاومة ودعا الجامعة العربية إلى سحب المبادرة العربية للسلام التي تقررت في قمة بيروت عام 2002 .

وقال نصرالله تعليقاً على الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإٍسرائيلية على الجولان إن "الخيار الوحيد أمام السوريين ليستعيدوا الجولان واللبنانيين ليستعيدوا مزارع شبعا وكفر شوبا والغجر، ويحصلوا على حقهم الكامل في الموارد المائية والنفطية والغازية، وأمام الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه هو المقاومة، ثم المقاومة ".

وأضاف نصر الله:" عبارات الإدانة والشجب لم تعد تنفعنا".

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أن الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري لا يغير من الوضع القانوني للهضبة بصفتها أرض عربية سورية محتلة.

وأدانت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها ، في بيان لها اليوم الثلاثاء "اعتراف الإدارة الأمريكية بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة".

واعتبرت أن "هذا القرار يأتي في إطار تكريس الأمر الواقع، وشرعنة الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان" , مؤكدة "أن هذا الإجراء يمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي , وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحثت المنظمة " جميع دول العالم على احترام مقررات الشرعية الدولية ، وعدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات التي تخالفها فيما يخص هضبة الجولان السورية المحتلة".

كما انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة "الكيان الصهيوني الغاصب" على مرتفعات الجولان، ووصف الأمر بأنه "خطوة استعمارية".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول اليوم الثلاثاء :"في الحقبة الاستعمارية، كانت بعض القوى المستعمرة تقوم بمثل هذه الأعمال وتبادر إلى منح جزء من بلد إلى آخر، ولكن مثل هذا العمل بات فريدا في قرننا الراهن".

واستنكر "أن يقوم رجل في أمريكا، ومن جانب واحد، وخلافا للقوانين والقرارات الدولية، بمنح أرض تعود لشعب بلد آخر إلى مغتصب".

وأدانت تركيا القرار الأمريكي وكتب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية "تجاهلت الولايات المتحدة مرة أخرى القوانين الدولية ، لكن هذا القرار لن يضفي الشرعية على ضم إسرائيل".

وأضاف تشاووش أوغلو: "القرار سيعيق جهود السلام في الشرق الأوسط ويزيد من حدة التوتر في المنطقة".

كما أدانت دول الخليج العربي قرار ترامب.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأكدت السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس) على "موقفها الثابت والمبدئي من هضبة الجولان، وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئا، وأن إعلان الإدارة الأمريكية هو مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وللقرارات الدولية ذات الصلة.. وستكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة".

كما أعربت دولة الإمارات عن أسفها واستنكارها الشديدين لقرار الإدارة الأمريكية.

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، إلى أن "هذه الخطوة تقوض فرص التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة".

وأكدت على "عدم إمكانية تحقيق الاستقرار والسلام طالما تواصل إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية".

وأكدت أن "الجولان أرض سورية عربية محتلة وأن قرار الإدارة الأمريكية لا يغير هذا الواقع".

وكانت مصر قد أكدت علي موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497لسنة 1981 بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغيّاً وليست له أيّة شرعيّة دولية.

وردا على اعلان ترامب اعتزامه الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، أكدت الخارجية المصرية في بيان على ضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء علي الأرض بالقوة.