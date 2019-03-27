الحكومة البريطانية ترفض عريضة وقع عليها ملايين لإلغاء «بريكست»

رفضت الحكومة البريطانية عريضة وقع عليها أكثر من خمسة ملايين بريطاني تطالب بإلغاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن أعضاء البرلمان سيناقشون هذه العريضة في الأول من أبريل المقبل لاسيما وأن عدد التوقيعات تخطى 100 ألف، حيث إن البرلمان البريطاني يناقش أي عريضة تنشر على موقع الحكومة الرسمي من جانب بريطانيين وتحصل على 100 ألف توقيع.

وأوضحت الصحيفة أن العريضة ترفض "الادعاء الذي كثيرا ما تكرره الحكومة" بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي "هو إرادة الشعب"، كما تطالب بإلغاء المادة 50 من معاهدة لشبونة المعنية بالخروج من الاتحاد.

من جانبها قالت الإدارة المعنية ببريكست في الحكومة البريطانية - في رد رسمي على العريضة - إن رفض إلغاء المادة 50 تبقى سياسة الحكومة الصارمة، سنحترم نتيجة استفتاء 2016، وسنعمل على تنفيذ عملية خروج تصب في مصلحة الجميع، بغض النظر عما إذا كان الشعب صوت لصالح الانسحاب أو البقاء.

وأضافت أن إلغاء المادة 50 ومن ثم البقاء في التكتل الأوروبي سيقوض ديمقراطية بريطانيا والثقة التي وضعها ملايين الناخبين في الحكومة.

وبحسب الصحيفة، قالت السيدة التي أطلقت العريضة، مارجريت جورجيادو، السبت الماضي إنها تلقت تهديدات بالقتل.