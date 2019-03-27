روسيا تجري مشاورات مع هولندا وأستراليا بشأن كارثة الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، عقد لقاء مع مسؤولين من أستراليا وهولندا بشأن كارثة طائرة "بوينج"، التي سقطت فوق منطقة "دونباس" الأوكرانية في عام 2014.

وقال جروشكو لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء :"نعم، لقد تم إجراء مشاورات مع هولندا وأستراليا بهذا الصدد، واتفقنا على أنها ستكون سرية".

يذكر أن طائرة "بوينج -777" تابعة للخطوط الجوية الماليزية كانت متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور تحطمت في مقاطعة "دونيتسك" الأوكرانية في يوليو 2014، حيث لقي جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 298 شخصاً مصرعهم، بينهم 193 راكبا يحملون الجنسية الهولندية.

واتهمت كييف وحدات الدفاع الشعبي في "دونباس" بإسقاط الطائرة، ومن جانبها، نفت هذه الوحدات امتلاكها لوسائل تسمح بإصابة الطائرات على هذا الارتفاع.

وأعلن فرق التحقيق الهولندي أن الصاروخ الذي أسقط الطائرة هو من نوع "بوك" تم نقله من روسيا، مؤكدة أن لا علاقة للقوات الأوكرانية الحكومية بإسقاط هذه الطائرة.

ومن جانبها، أعربت موسكو عن خيبة أملها من غياب التعاون بين لجنة التحقيق الدولية في أسباب كارثة طائرة "بوينج" الماليزية والخبراء الروس.