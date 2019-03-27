عاصفة سياسية تجتاح وزارة العدل عقب انتهاء تحقيقات «التدخل الروسى»

ترامب: مولر تصرف بنزاهة.. الديمقراطيون يتعهدون بمواصلة تحقيقاتهم حول الرئيس وإدارته.. البنتاجون ينفق مليار دولار لبناء الجدار الحدودى مع المكسيك

يواجه وزير العدل الأمريكى وليام بار عاصفة سياسية محتدمة لنشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن نتائج تحقيقات التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، ومزاعم التواطؤ بين حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وموسكو.

وتعهد الديمقراطيون باستدعاء بار للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس، ليطلعوا على كل الأدلة التى قدمها مولر وقادت إلى القرار الذى اتخذته وزارة العدل بتبرئة ساحة ترامب من اتهامات التواطؤ وعرقلة سير العدالة، بحسب صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

وقال السيناتور الجمهورى لينزى جراهام إن بار أخبره خلال محادثة هاتفية أنه على استعداد للشهادة أمام اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ بشأن طريقة تعامله مع استنتاجات مولر، وأكد بار خلال المكالمة الهاتفية أنه سيناقش مع مولر ما يمكن نشره علنا من التقرير وما يستحق حجبه.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تتزايد فيه الدعوات من الجانبين لنشر التقرير كاملا؛ حيث يضغط الديمقراطيون فى مجلس النواب على بار لتقديم نسخة كاملة من التقرير بحلول بداية الشهر القادم، متعهدين بمواصلة تحقيقاتهم المنفصلة بشأن ترامب وإدارته حتى بعد تبرئة تقرير مولر لترامب.

وقال رؤساء اللجان فى مجلس النواب إن الملخص الذى قدمه بار من تقرير مولر «ترك العديد من الأسئلة المفتوحة»، مطالبين وزير العدل بتقديم التقرير الثلاثاء المقبل.

بدوره، منع زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مشروع قانون يهدف إلى نشر تقرير مولر علنا.

من جانبه، مدح ترامب المحقق الخاص، معتبرا أن مولر تصرف بنزاهة خلال التحقيقات، لكنه أكد أن الرواية التى استند إليه التحقيق «زائفة».

إلى ذلك، أعلن البنتاجون أن القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان سمح بصرف مبلغ مليار دولار من ميزانية الوزارة لبناء جزء من الجدار الحدودى الذى يسعى ترامب لتشييده على الحدود مع المكسيك.