اليابان: يجب اتخاذ إجراءات دولية منسقة لتنفيذ عقوبات مجلس الأمن على كوريا الشمالية

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أكد مبعوث اليابان لدى الأمم المتحدة ضرورة اتخاذ إجراءات دولية منسقة لتنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية.

وقال السفير كورو بيسو - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن.إتش.كيه." اليوم الأربعاء - إن كوريا الشمالية تجري عمليات نقل بحرية من سفينة إلى سفينة للمنتجات النفطية المكررة وهو ما يعد انتهاكا للقيود المفروضة بموجب عقوبات الأمم المتحدة.

وأضاف أن اليابان ودولا أخرى من التي تراقب كوريا الشمالية أبلغت مجلس الأمن الدولي بهذه الانتهاكات، معربا عن قلقه إزاء المحاولات المتكررة لبيونج يانج للتهرب من العقوبات المفروضة عليها.

وشدد المبعوث الياباني على أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن تواصل ممارسة الضغط على بيونج يانج لتنفيذ العقوبات المفروضة عليها.

وتعليقا على الاجتماع التحضيري لمؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المقرر أن يبدأ الشهر المقبل، أكد بيسو أن اليابان ملتزمة بموقفها وهو أن نزع السلاح النووي يمثل أولوية قصوى.