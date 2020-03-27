أمريكا تصبح الأولى عالميا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا

تجاوزت الولايات المتحدة الصين وايطاليا في عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا، وفقا لخريطة تتبع كوفيد -19 التي تصدرها جامعة جونز هوبكنز.

وارتفعت الحالات في الولايات المتحدة الآن إلى 82 ألفا و 400 شخص، تليها الصين بأكثر من 81 ألفا و700 حالة وإيطاليا بأكثر من 80 ألفا و 500.

يشار إلى أن هناك أكثر من 526 ألف حالة اصابة مؤكدة بالفيروس على مستوى العالم.

وتتصدر إيطاليا عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وفقا لبيانات الجامعة، حيث تجاوزت الوفيات بها 8 آلاف و200 حالة تليها الصين بنحو 3 آلاف و300 حالة، فيما توفي في الولايات المتحد أكثر من 1170 حالة .