 نجم الغناء بون جوفي يطلق أغنية مع الأمير هاري من أجل دورة ألعاب «إنفيكتاس» - بوابة الشروق
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نجم الغناء بون جوفي يطلق أغنية مع الأمير هاري من أجل دورة ألعاب «إنفيكتاس»

الأمير هاري
الأمير هاري
لندن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 27 مارس 2020 - 10:42 م | آخر تحديث : الجمعة 27 مارس 2020 - 10:42 م

أطلق نجم الروك جون بون جوفي اليوم الجمعة، نسخة جديدة من أغنيته الفردية "أن بروكين"، بالتعاون مع الأمير البريطاني هاري من أجل دورة ألعاب "إنفيكتاس".

وتم تسجيل الأغنية مع فرقة ألعاب "إنفيكتاس" الغنائية، الشهر الماضي في استوديوهات "آبي روود" الشهيرة بلندن، التي كان يستخدمها فريق "بيتلز" وكانت مصدر إلهام لعنوان ألبوم الفريق "آبي روود" الصادر عام 1969.

ونشر هاري (35 عاما) الذي أسس ألعاب إنفيكتاس في عام 2014 وهي مسابقة رياضية دولية لأفراد الجيش المصابين أو المرضى من الرجال والنساء، مقطع فيديو له في الاستوديو مع بون جوفي.

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