توفيت طالبة الثانوي الفرنسية جولي (16 عاما)، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهي من ضاحية "إيسون" في جنوب العاصمة الفرنسية في مستشفى "نيكير" بباريس.

وذكرت قناة"فرنسا 24" التى أوردت النبأ اليوم الجمعة، أن وفاة جولي تنهي الاعتقاد السائد بأن فيروس كورونا يصيب كبار السن أو من يعانون من مشاكل صحية خطيرة.

وأشارت القناة إن جولي تعد أصغر فرنسية تفارق الحياة يوم الثلاثاء جراء فيروس كورونا.

ونقلت "فرنسا 24" عن أختها قولها في تصريحات صحفية"هل نكف عن الاعتقاد بأن كوفيد-19 لا يصيب إلا المسنين؟ أعتقد أنه لا يوجد أي شخص يمكن أن يهزم هذا الفيروس".

وأضافت "أختي جولي كانت تعاني في البداية من السعال، لكن وضعها الصحي تأزم فيما بعد وأصبحت تشكو من ضيق في التنفس، بالرغم من أنها لم تكن تعاني من أي مرض خطير أو مزمن".