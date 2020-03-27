قفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا بأكثر من 100 حالة أمس الخميس، ليصل الإجمالي إلى 578 إصابة، في الوقت الذي حذرت فيه الحكومة من أن تداعيات مواجهة الجائحة ستضر باقتصاد البلاد لشهور مقبلة.

وسجلت وزارة الصحة البريطانية 115 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى حوالي 12 ألف حالة.

ويقول خبراء صحة حكوميون إنه من المرجح أن يصاب عشرات الآلاف بالفيروس.

ودافع وزير الخزانة ريشي سوناك عن نهج تعامل الحكومة مع الأزمة وتعهد بتقديم المساعدة للعمال المستقلين، أي الذين يعملون لحسابهم الخاص.

وقال سوناك للصحفيين إن هناك "توقعات اقتصادية مقلقة للغاية" من تأثير الجائحة، مضيفا أنه كان توقع "أسابيع وأشهرا قليلة وعصيبة".

وأضاف الوزير أن "خطة عملنا للتغلب على الجائحة تمثل الأمر الصواب الذي يتعين تنفيذه"، في خضم استمرار الانتقاد لمعارضة الحكومة الأولية لفرض إجراءات صارمة بشأن حرية التنقل، والتباعد الاجتماعي.

وكشف سوناك عن "برنامج لدعم دخل العاملين لحسابهم الخاص" بتقديم منح خاضعة للضريبة تعادل 80 في المئة من متوسط أرباحهم، بحد أقصى 2500 جنيه استرليني (3034 دولارا) شهريا، للأشخاص الذين تصل أرباحهم التجارية في السنة إلى 50 ألف إسترليني.

وقال إن "العاملين المستقلين جزء مهم من القوة العاملة البريطانية، ويتطلعون بشكل مفهوم للحصول على تطمينات ودعم خلال حالة الطوارئ في أنحاء البلاد"، وتعهد بأن يدخل البرنامج حيز التشغيل بحلول شهر يونيو المقبل.