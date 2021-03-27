مصادر: عقار تقسيم عمر بن الخطاب المنهار به مصنع ومخزن أقمشة وملابس جاهزة

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نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع أهالي منطقة عمر بنالخطاب، استخراج 4 مصابين من أسفل أنقاض "ثلاجة الزهراء" المنكوب بشارع المصانع تقسيم عمر بن الخطاب.

وقالت مصادر للشروق، إن العقار مكون من 10 طوابق ويستخدمه مالكه كمخزن أقمشة، ومصنع ملابس جاهزة.

وكانت منطقة تقسيم شارع ثلاجات جسر السويس، شهدت انهيار عقار سكني مكون من 10 أدوار، فيما ترددت أنباء عن وجود ضحايا ومصابين تحت الأنقاض.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والتنفيذية لمحل الواقعة، وجاري فرض كردون أمني حول المنطقة لحين رفع الأنقاض وانتشال الضحايا، كما تم الدفع ب20 سيارة إسعاف لموقع الحادث واوناش للبحث عن الضحايا والمصابين ورفع الأنقاض.