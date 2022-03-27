الصين: تهديدات واشنطن وضغوطها على بكين لن تنجح

قال تشين قانج، سفير الصين في واشنطن، إن الولايات المتحدة تحاول تهديد بكين، لكي تزيد الضغط على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، مؤكدًا أن «هذه التهديدات والضغوط لن تنجح».

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الأحد، شدد السفير، في مقابلة تلفزيونية، على أن بلاده في حال فرضت عليها واشنطن أية عقوبات، سترد «بإجراءات حاسمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة».

وأضاف الدبلوماسي الصيني: «تأمل الأطراف المعنية، بأن تلعب الصين دورا أكبر في دفع محادثات السلام (بشأن أوكرانيا)، لكن الولايات المتحدة تواصل تهديد الصين. لكن التهديدات والضغوط لن تنجح. وستحافظ الصين على التعاون الطبيعي في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة وكذلك الاتصالات الإنسانية، بشكل وثيق مع روسيا».

ووفقا له، تتوقع بكين أن تطور الوضع في أوكرانيا «لن يؤثر على التعاون الطبيعي للصين مع روسيا الاتحادية».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو ستستمع إلى رأي بكين، أشار الدبلوماسي إلى أن «روسيا دولة ذات سيادة، لذا فهي تتخذ القرارات والاستنتاجات انطلاقا من مصالحها الوطنية، لكن الصين يمكن أن تساعد في الجهود الدولية لمحادثات السلام، بفضل علاقاتها الجيدة مع روسيا».