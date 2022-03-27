قالت وزارة الطوارئ الروسية، إنها سلمت أكثر من 350 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا ودونباس، لافتة إلى أن الشحنة تشمل المواد الغذائية والأدوية والضروريات.

وأضاف البيان الصادر عن الوزارة: «تم تسليم الدفعة التالية من المساعدات الإنسانية، التي يبلغ حجمها الإجمالي أكثر من 350 طنا، بواسطة قافلة تضم 37 شاحنة من مركزي الإنقاذ دونسكوي ونوغينسك التابعين لوزارة الطوارئ الروسية».

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الأحد، تتضمن هذه المساعدات، موادًا غذائية وموادًا طبية وأدوية ومواد الاستخدام اليومي الضرورية، وذكر البيان، أنه منذ بداية المهمة الإنسانية، قدمت روسيا أكثر من 8.5 ألف طن من المساعدات الإنسانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد قالت في وقت سابق، إنه تم نقل أكثر من 70 طنا من المساعدات الإنسانية لتوزيعها على السكان المدنيين في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة، أنه تم نقل هذه المساعدات بواسطة 3 طائرات نقل عسكرية من طراز «إيل-76».

ووصلت هذه المساعدات إلى مدينة جوميل في جمهورية بيلاروس قادمة من مدينة سورغوت الروسية، وبعد ذلك سيتم نقل هذه المساعدات بالشاحنات إلى المراكز السكنية الأوكرانية.

وتم جمع هذه المساعدات الإنسانية من قبل سكان منطقة خانتي مانسيسك ذاتية الحكم، وذلك في 40 نقطة لجمع المساعدات الإنسانية.

وشارك في فعالية تنظيم جمع وإرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان أوكرانيا، المواطنون العاديون ورجال الأعمال والموظفون في مؤسسات الدولة.

وسيتم توزيع هذه المساعدات التي وصلت على شكل قوافل من الشاحنات ونقلها قريبا إلى مدن وقرى في مقاطعتي كييف وتشرنيغيف.