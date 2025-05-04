حماس تؤكد تضامنها مع اليمن في وجه العدوان الأمريكي الإسرائيلي الغاشم

أشادت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، اليوم الأحد، بالضربات الصاروخية التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية في عمق الأراضي المحتلة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إنّ «الضربة الصاروخية التي وجّهتها الحوثي إلى مطار بن جوريون، في قلب تل أبيب، تُعبّر عن التزام يمنيٍّ راسخ بالقضية الفلسطينية، وإصرارٍ أصيلٍ على الوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني المظلوم».

وأضافت: «نحيّي اليمن، شعباً وقيادةً، على أصالته وإقدامه، وعلى مواصلة طريق النصرة والإسناد لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرّض لإبادة جماعية. ونؤكّد تضامننا الكامل مع اليمن في وجه العدوان الأمريكي الصهيوني الغاشم».

ودعت «كلّ مكونات الأمتين العربية والإسلامية إلى تحمّل مسئولياتهم التاريخية في نصرة فلسطين، والدفاع عن شعب فلسطين الذي يُواجه إبادة جماعية وتجويعًا ممنهجًا في قطاع غزة، والالتحاق بمعركة الدفاع عن مقدّسات الأمّة، والتصدّي لمخططات الاحتلال الساعي إلى الهيمنة على المنطقة والسيطرة على مقدّرات شعوبها».

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، صباح الأحد.

وأوضحت في بيان صدر عنها اليوم، أن «القوة الصاروخية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي»، مؤكدة أن «الصاروخ أصاب هدفه بنجاح».

وأشارت إلى أنه «كان من نتائج العملية، فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية في اعتراضه، وهروب أكثر من ثلاثة ملايين إسرائيلي إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار بشكل كامل لأكثر من ساعة».

وأفاد البيان بأن «العملية العسكرية جاءت انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاومته، ورفضاً لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة».

وذكرت أن «سلاح الجو المسير نفذ مساء أمس، عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً تابعاً للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا».

وجددت تحذيرها لكل شركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن غوريون، كونه أصبح غير آمن لحركة الملاحة.