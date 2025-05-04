السيسي يستقبل رئيس جزر القمر ويؤكد دعم مصر الكامل للتنمية وتعزيز التعاون المشترك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، حيث أُقيمت مراسم استقبال رسمية، وعُزف السلامان الوطنيان للبلدين.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المباحثات بين الرئيسين بدأت بجلسة مغلقة، أعقبها اجتماع موسع ضم وفدي البلدين، تناول سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة لتعميق الشراكة بين البلدين. واختُتمت الزيارة بمؤتمر صحفي مشترك، ألقى خلاله السيد الرئيس السيسي كلمة،

ورحب السيسي، برئيس جمهورية القمر المتحدة متمنياً له إقامة طيبة وزيارة ناجحة. موكدا اعتزازه العميق بما يجمع بين بلدينا من علاقات أخوية تاريخية وروابط راسخة من الهوية العربية والإفريقية والإسلامية المشتركة، والتي تمثل أساساً متيناً لتعزيز التعاون بيننا في مختلف المجالات.

وأشار السيسي إلى أنه اتفق على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة، بما يتناسب مع عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين، ويواكب الإمكانات المتاحة للطرفين.

وأكد الرئيس استعداد الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص لدعم جهود التنمية في جزر القمر، خاصة في إطار "خطة جزر القمر البازغة 2030"، من خلال نقل الخبرات المصرية المكتسبة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وجدّد تأكيد مصر الكامل على دعم التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الصحة، والتعليم، والسياحة، والثروة السمكية، والطاقة، والبنية التحتية. كما ناقشنا سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل عضويتنا المشتركة في تجمع الكوميسا، بما يدعم جهود التكامل الإقليمي ويدفع نحو مزيد من التعاون القاري.

وعن الأحداث الإقليمية، شدد الجانبين في قضايا الاتحاد الإفريقي، والأوضاع في قطاع غزة والسودان، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، على أهمية دور تجمع الساحل والصحراء في هذا الإطار.

كما بحثا الجانبان التحديات التنموية المشتركة، وسبل مكافحة الفقر، وتخفيف أعباء الديون، ومواجهة التغيرات المناخية، مؤكدين على أهمية توحيد المواقف الإفريقية لضمان تمثيل عادل للقارة في المحافل الدولية.

وجدد السيسي التزام مصر بتعزيز العلاقات مع جمهورية القُمر المتحدة، بما يخدم مصالح شعبينا ويسهم في رفعة قارتنا الإفريقية.