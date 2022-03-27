 السيسي يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان توافر السلع بالأسواق - بوابة الشروق
الأحد 27 مارس 2022 6:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برايك.. من سيحسم التأهل لكأس العالم من دكار؟
النتـائـج تصويت

السيسي يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان توافر السلع بالأسواق

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 5:51 م | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 5:51 م
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية بالسوق المحلي".

وقد وجه الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وكذلك المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدة وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها، وكذا تعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة، لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

وقد تم في هذا الإطار عرض أهم الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة التجارة الخارجية للسلع الأساسية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على التأثير الإيجابي لهذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار في متوسط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلي.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك