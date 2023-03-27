الصحة توجه نصائح للمواطنين لتجنب الحموضة خلال رمضان

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وجهت وزارة الصحة والسكان نصائح للمواطنين عند تناول الطعام خلال شهر رمضان، وذلك لتجنب الحموضة في رمضان، وذلك عن طريق خفض تناول:

1 الأطعمة المسبكة

2- الأطعمة المقلية

3-الأطعمة الحارة

4- الأطعمة المليئة بالدهون

5- الحلويات

6-العصائر الحمضية

7-المشروبات التي تحتوي على الكافيين

8- التوقف عن التدخين

وقدمت الوزارة إرشادات لوجبة سحور صحية وذلك بتناول أطعمة تعطي إحساس بالشبع والامتلاء لفترة طويلة مثل :

- البقوليات وأشهرها (الفول المدمس اللبن ومنتجاته من الزبادي والأجبان)، والبيض.

- البطاطس أو البطاطا والخبز البلدي أو الخبز متعدد الحبوب والحبوب الكاملة.

- مكونات السلطة الخضراء مثل الخيار والخس والخضروات الورقية الغنية بالماء والألياف.

- اشرب الكثير من الماء والعصائر الطازجة.

- ابتعد عن شرب الشاي والقهوة لتجنب الإحساس بالجفاف والإرهاق خلال ساعات الصيام.

- تجنب تناول الأطعمة المقلية والحلويات والمخللات والمكسرات في وجبة السحور لأنها تشعرك بالعطش والجفاف خلال ساعات الصيام.

- يفضل تأخير وجبة السحور إلى قبيل الفجر.