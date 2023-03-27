الصحة توجه نصائح للمواطنين لتجنب الحموضة خلال رمضان

وجهت وزارة الصحة والسكان نصائح للمواطنين عند تناول الطعام خلال شهر رمضان، وذلك لتجنب الحموضة في رمضان، وذلك عن طريق خفض تناول:
1 الأطعمة المسبكة
2- الأطعمة المقلية
3-الأطعمة الحارة
4- الأطعمة المليئة بالدهون
5- الحلويات
6-العصائر الحمضية
7-المشروبات التي تحتوي على الكافيين
8- التوقف عن التدخين
وقدمت الوزارة إرشادات لوجبة سحور صحية وذلك بتناول أطعمة تعطي إحساس بالشبع والامتلاء لفترة طويلة مثل :
- البقوليات وأشهرها (الفول المدمس اللبن ومنتجاته من الزبادي والأجبان)، والبيض.
- البطاطس أو البطاطا والخبز البلدي أو الخبز متعدد الحبوب والحبوب الكاملة.
- مكونات السلطة الخضراء مثل الخيار والخس والخضروات الورقية الغنية بالماء والألياف.
- اشرب الكثير من الماء والعصائر الطازجة.
- ابتعد عن شرب الشاي والقهوة لتجنب الإحساس بالجفاف والإرهاق خلال ساعات الصيام.
- تجنب تناول الأطعمة المقلية والحلويات والمخللات والمكسرات في وجبة السحور لأنها تشعرك بالعطش والجفاف خلال ساعات الصيام.
- يفضل تأخير وجبة السحور إلى قبيل الفجر.