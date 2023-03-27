يعتبر العطش التحدي الأكبر خلال ساعات الصيام الطويلة في شهر رمضان المبارك، خاصة إذا كان الطقس يميل إلى الحرارة، ولكن باتباع بعض النصائح يمكن التخفيف على الصائمين من عبء العطش؛ ليتمكنوا من الاستفادة بوقت الصيام دون معاناة.

وتقدم جريدة «الشروق» بعض النصائح؛ للتغلب على العطش خلال فترة الصوم، وفقا لموقعي "هندستون الهندي" و"زنيم الباكستاني".

- عادات ينصح بالتخلص منها

يفسد أغلب الناس في رمضان نظام النوم التقليدي إذ يفضلون السهر، ولكن تلك العادة تسبب الإرهاق، فالنوم نهارا لا يغني عن النوم ليلا؛ لذلك يكون النوم مبكرا حلا جيدا لمنح الجسم طاقة كافية لمواجهة العطش.

وينصح بالاهتمام بشرب الماء أكثر من الأكل، إذ إن صيام ١٣ ساعة بنهار رمضان تجعل الجسم في حاجة إلى الري، لذا شرب المياه على دفعات متنوعة في أثناء فترة الإفطار يساهم في ترطيب الجسم.

- أكلات ينصح بها

يعتبر التمر أكلة مثالية لمواجهة العطش؛ لأنه يزيد امتصاص الخلايا للماء، وجيد للتعامل مع كميات الصوديوم المسبب للعطش.

وينصح بتناول الموز والتفاح، إذ يحوي الموز معدن البوتاسيوم المفيد بمقاومة العطش، وبتناول الزبادي والخضروات الغنية بالألياف والماء، والفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ.

- أكلات تجنبها

ينصح بتقليل الأكلات شديدة الملوحة التي تحتوي على الشطة والحلويات، لأنها تزيد القابلية للعطش؛ نتيجة إخلالها بنسبة الصوديوم في الجسم.

ويجب تقليل الكافيين قدر الإمكان؛ لأنه يزيد القابلية للعطش.

اقرأ أيضا: صحتك في رمضان (4).. نصائح وأكلات للتغلب على الارتجاع والحموضة