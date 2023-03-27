قررت نقابة الأطباء في إسرائيل تعليق نظام الرعاية الصحية بدءًا من غد الثلاثاء، وذلك حتى الإعلان عن وقف الإصلاح القضائي المثير للجدل، حسبما ذكرت صحيفة «هآرتس».

جاء ذلك بعد انطلاق احتجاجات حاشدة ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل في إسرائيل لمدة 12 أسبوعًا متتاليًا، حيث تخطط الحكومة الإسرائيلية لتمرير جزء رئيسي من التشريع المقترح في الأيام المقبلة، وفقا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

في سياق متصل، طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الاثنين، الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الإصلاح القضائي بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات، تخللتها أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الرئيس الإسرائيلي، قوله: «من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف التشريع فورًا».

وأنهى نتنياهو، صباح اليوم، مشاورات امتدت لساعات لتقييم الأوضاع السياسية عقب إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، أمس.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، في فبراير الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.

وشملت هذه المرحلة من التشريعات سنّ "قانون أساس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.