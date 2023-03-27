الحكومة الألمانية: قلقون من التطورات في إسرائيل

أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء تصاعد النزاعات حول الإصلاح القضائي في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في برلين اليوم الاثنين، إن المناشدات المثيرة للإعجاب التي وجهها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج يجب أن تؤخذ على محمل الجد، وسوف تؤخذ على محمل الجد.

وأضاف: "بصفتنا أصدقاء مقربين لإسرائيل، فإننا بالطبع لا نتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، ومع ذلك فإننا بالطبع قلقون بشأن ما كان يحدث في إسرائيل في الأيام وخاصة الساعات القليلة الماضية".

وذكر المتحدث أن المستشار أولاف شولتس كان قد أجرى بالفعل "محادثة صريحة ومتعمقة للغاية" خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبرلين، وقال: "فيما بينهما وخلال المؤتمر الصحفي أيضا، أعرب المستشار مرة أخرى عن أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة بالنسبة للديمقراطية".