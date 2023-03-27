مجلس الأمن الروسي: الناتو بات طرفا في النزاع بأوكرانيا

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) بات طرفا في النزاع بأوكرانيا، ولا يخفي هدفه في إلحاق الهزيمة بروسيا.

وقال المسئول الروسي -في تصريح صحفي حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "إن الغرب جعل من أوكرانيا معسكرا حربيا كبيرا"، مشيرا إلى إمداد الغرب القوات الأوكرانية بالأسلحة والذخيرة وتزويدها بالمعلومات الاستخباراتية بما في ذلك مساعدتها عبر أنظمة الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار.

وأضاف "وفي محاولة لإطالة أمد هذه المواجهة العسكرية لأطول فترة ممكنة، لا يخفون هدفهم الرئيسي هو دحر روسيا في ساحة المعركة"، لافتا إلى قيام الناتو بتدريب القوات الأوكرانية والمرتزقة.