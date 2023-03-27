نقابة الأطباء الإسرائيليين تعلن عن إضراب شامل في قطاع الصحة

أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيليين، قبل قليل، إضراب شامل في قطاع الصحة، احتجاجا على خطة التعديلات القضائية.



وخرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع، مساء أمس الأحد، وأغلقت حشود ضخمة الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب، واخترق محتجون، حواجز أمنية قرب منزل نتنياهو في القدس المحتلة.



واندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، بعدما حاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين على طريق أيالون السريع في تل أبيب، بعد مرور خمس ساعات على اندلاع التظاهرات.



وقالت "جيروزاليم بوست" إن 3 شرطيين جرحوا في الاشتباكات.



وعطل آلاف المتظاهرين حركة المرور، وأحرقوا إطارات السيارات وأقاموا حواجز بالحجارة والحديد على طريق أيالون السريع وعدة أماكن أخرى، وفقاً لبيان عن الشرطة الإسرائيلية.



وسيسمح التعديل المقترح للنظام القضائي، الذي أثار احتجاجات حاشدة على مستوى البلاد، للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.



وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديل يعطي السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.