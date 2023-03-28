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مجموعة مصر.. غينيا تهزم إثيوبيا وتتصدر مجموعتها في تصفيات أمم أفريقيا

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 27 مارس 2023 - 11:52 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مارس 2023 - 11:52 م

انفرد منتخب غينيا بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، بعدما تغلب على مضيفه الإثيوبي 3 / 2 اليوم الاثنين في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة.

ورفع منتخب غينيا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره المصري الذي يتأهب للقاء منتخب مالاوي مساء الثلاثاء، بينما تجمد رصيد منتخب إثيوبيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير متساويا مع مالاوي.

وتقدم المنتخب الغيني بهدف سجله نابي كيتا في الدقيقة الرابعة ثم تعادل المنتخب الإثيوبي بهدف للاعب كانان ماركنه في الدقيقة 34. 

 

بعدها أضاف إلياكس موريبا ومورجان جيلافوجوي الهدفين الثاني والثالث لغينيا في الدقيقتين 42 و70. 

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، اختتم كيتيكا جيما أوجولو التسجيل بالهدف الثاني لإثيوبيا لتنتهي المباراة بفوز غينيا 3 / 2


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