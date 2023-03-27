مسئول أمني إسرائيلي: الشرطة فقدت السيطرة على المتظاهرين

قال مسئول أمني إسرائيلي رفيع، إن الشرطة فقدت السيطرة على المظاهرات التي انطلقت في أنحاء مختلفة احتجاجا على إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع في حكومته، يوآف جالانت.



ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن مسئول رفيع في الشرطة (لم تسمه) قوله: "فقدنا السيطرة على الاحتجاجات".



وقال ضابط آخر: "ما يحدث في الخارج الآن هو جنون، ومن يظن أنه سيتمكن من تهدئة الأحداث مع رش المياه العادمة مرة أخرى على المتظاهرين هو مخطئ. لن نتمكن من احتواء هذا الوضع".



من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "فقدت الشرطة السيطرة تماما على التظاهرة الضخمة التي تجري في (شارع) أيالون (وسط تل أبيب) بعد إقالة وزير الدفاع".



وأضافت: "لا تمنع قوات الشرطة الموجودة في الموقع حتى الوصول إلى الشارع لمنع وصول المزيد من المتظاهرين، الذين ما زالوا يواصلون التدفق إلى المكان".



وفي وقت سابق مساء الأحد، أشعل المتظاهرون في شارع أيالون إطارات مطاطية، تعبيرا عن احتجاجهم ضد إقالة جالانت.



كما اقتحم آلاف الإسرائيليين، مساء الأحد، سواتر حديدية نصبتها الشرطة قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة القدس المحتلة، احتجاجا على إقالته وزير الدفاع.



وأغلق آلاف المتظاهرين شارعا رئيسيا في مدينة بئر السبع، احتجاجا على إقالة جالانت.



وفي وقت سابق أمس الأحد، أقال نتنياهو، جالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير، الحكومة بوقف قانون التعديلات القضائية المثير للجدل.



ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.



وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.