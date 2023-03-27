الري: البدء قريبا في إنشاء بحيرة صناعية بسعة 7 ملايين متر مكعب لحصاد الأمطار

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانا توضيحيا، مساء اليوم، بشأن ما أثير عن السيول التي شهدتها محافظة شمال سيناء، وارتفاع نسبة الإطماء في بحيرة سد الروافعة.



وتضمن البيان ما يلي:



• فيما يخص سيل وادي العريش الذي تتشكل مياهه نتيجة سقوط الأمطار، وأن هذه المياه تتحرك شمالا حتى تصل للبحر دون الاستفادة منها، فإن وادي العريش يعد من أكبر الأودية بشمال سيناء من حيث المساحة وكميات المياه ويمتد من هضبة العجمة وينتهى عند البحر المتوسط شمالاً، وقد سبق إنشاء سد الروافعة على المجرى الرئيسي لوادي العريش عام ١٩٤٦ بهدف حماية مدينة العريش من أخطار السيول وقياس التصرفات الواردة من مياه السيول بسعة تخزينية ٥.٢٠ مليون متر مكعب.



وتابع: "وقد أحدثت العاصفة الأخيرة بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٣ بعض السيول حتى وصلت إلى سد الروافعة ولم تنساب المياه من سد الروافعة إلى البحر، وبالتالي فإن مياه السيول لم تصل إلى مجرى الوادي ولم يتم صرف أي كميات من الوادي إلى البحر".



• فيما يخص إنفاق الدولة على إنشاء حواجز حماية على طول وادي العريش بحيث تصل المياه إلى البحر دون استفادة، فتوضح الوزارة أن السيول الومضية سبق لها إغراق مدينة العريش بالكامل في عام ٢٠١٠، وأزالت الوزارة جميع التعديات على المجرى الطبيعي للوادي وصيانة المجرى وتنفيذ جسور لحماية المدينة ومنشآتها الحيوية والبنية التحتية بها.



وأضافت أنها أنشأت بحيرة صناعية و5 أحواض تهدئة لمياه الأمطار بسعة استيعابية ١.٥٠ مليون متر مكعب بقرية أولاد علي لحصاد هذه المياه، كما سيتم البدء قريبا في إنشاء بحيرة صناعية وحاجز خلفها على وادي الأزارق بسعة إجمالية ٧ ملايين متر مكعب لحصاد الأمطار.



• فيما يخص وجود إطماءات ببحيرة سد الروافعة مما أدى لانخفاض السعة الاستيعابية للبحيرة إلى ١٠%، فتوضح الوزارة أنه تم تطهير بحيرة سد الروافعة ورفع كفاءته عام ٢٠١٢، وأن السعة التخزينية الحالية للبحيرة تفوق ٥٠% من أقصى سعة تصميمية، وتم إدراج عملية تطهير ورفع كفاءة السد ضمن خطة قطاع المياه الجوفية للعام المالي الحالي، وسيتم البدء في تنفيذ إزالة الإطماءات بعد تراجع كمية المياه الناتجة عن العاصفة المطيرة الأخيرة بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٣.



كما أشارت الوزارة، خلال البيان، إلى أنه تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، حيث أنشأت الوزارة ١٥٠٠ منشأ لتوفير الحماية للمواطنين وحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية والطرق وخطوط الإتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء، والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الخزان الجوفي بما يضمن استدامة مصدر المياه.