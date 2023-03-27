شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» عدة أحداث مهمة كان أبرزها طلب «صابر - حمادة هلال» من والدته أن تسأل زوجته «رحاب - هبة مجدي» عن حقيقة معرفتها لما حدث لنجلهما حتى يعثر على حل لحمايته من الجن.

ويذهب «هايم - محمد رياض» للدكتور الجامعي «إبراهيم - خالد زكي» لإقناعه عن تغيير محتوى برنامجه وتضليل الناس عن حقيقة الجن والترويج للخرافات ولكنه يرفض بشدة ويصده.

وفي الوقت ذاته، يحاول «صابر» التفكير في حل للخروج من أزمته، بعدها يظهر له والده الراحل «أحمد بدير» ليرشده على الصواب كما يفعل دائمًا، ويخبره بان يتخذ احتياطاته من المقربين منه، ويطلب منه أن يستفتي قلبه ونصحه والده أن يعود للخلوة، وفجأة يختفي والده ويظهر نفس الذئب التي رآه «صابر» في المغارة ويهجم عليه ولكنه يفيق ويعلم أن هذا مجرد رؤية في المنام.

ويظهر «عماد - تامر شلتوت» بهوية شخص آخر يدعى «وليد» للدكتور إبراهيم ويتحدث معه عن كتاب التابوت من أسرار الجن لاستدراجه في الحديث، ويحاول «المداح» أن يحصن ابنه «عز» ويضعه على سجادة الصلاة ويرتل القرآن كي يبعد عنه «ملكة الجن هند بنت الأحمر – لوسي» ولكن تتوقف حركة يده وتظهر عليها علامة كتاب العهد ليتفاجئ بجموع من الجن حوله يحاولون خطف ابنه في مشهد مرعب ويصرخ صابر في «هند بنت الأحمر» ولكنها تخبره إنه ليس نجله وإنه من صلب الجن ليستيقظ كل من في المنزل على صوت صابر ويحاولون تهدئته.

يقرر «صابر» الذهاب إلى منزلهم القديم ويتفقده وبمجرد لمسه للقرآن تظهر علامة العهد ويرى أمامه فك شفرة الكتاب، ويحاول حل اللغز عن طريق كتابة الحروف التي تظهر له.

ولاستكمال المؤامرة على المداح، تذهب «أحلام - رانيا فريد شوقي» لـ «زين - محمد عز» خطيب رحاب زوجة «المداح»، وتقنعه بأن يقف ضده ليرد جميل خروجه من السجن ويقتحم «هايم – محمد رياض» الحوار ويحاول إقناعه هو الآخر بالوقوف ضد صابر ويساومه إن يعود لرحاب مرة أخرى نكاية في «صابر».

وفي سياق متصل، يحاول «صابر» أن يوصل لـ«الأمير- عبد العزيز مخيون» ولكنه يفشل على العثور عليه، ويعود «زين - محمد عز» ليعادي صابر ولكنه يهدده بأن يبتعد عنه وعن زوجته.

وتنتهي الحلقة بعدما أعطت «تاج - يسرا اللوزي» صورة لصابر تشبه العلامة التي تظهر على يده، وتخبره له إنها علامة تخص ملوك الجن، فهل يستطيع صابر فك الشفرة؟

مسلسل «المداح 3 – أسطورة العشق» من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، يسرا اللوزي، محمد عز، عصام السقا، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا السعيد، عفاف رشاد، خالد سرحان، محمود عامر، بسمة ماهر، تامر شلتوت، سلمى أبو ضيف، رانيا فريد شوقي، محمد مهران، لوسي، عبد العزيز مخيون، أحمد ماهر، صبحي خليل، أحمد كشك، ، إنتاج شركة سكرمو ميديا - إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.