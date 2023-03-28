أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة "الخضر" جنوب محافظة بيت لحم، بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن المواجهات اندلعت في منطقة "التل" بالبلدة القديمة، وأطلق خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، عولجوا ميدانيًا.

وأضافوا أن جنود الاحتلال احتجزوا طفلا - لم تعرف هويته بعد - في منطقة القصر، قرب منطقة المواجهات.

وفي محافظة "نابلس" شمال الضفة الغربية، هاجم مستوطنون إسرائيليون، سيارة تابعة لمستشفى "طولكرم" الحكومي وحطموا نوافذها في بلدة "بيتا" جنوب المحافظة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان صحفي، بأن السيارة كانت تنقل عينات مخبرية وأدوية بشكل مستعجل عندما تعرضت لهجوم المستوطنين، وهو ما أدى لإعاقة حركتها وتأخر وصول العينات والأدوية، وإصابة الطواقم بداخلها بالهلع.

وأدانت الوزارة هذا الاعتداء، كما أدانت اعتداء المستوطنين على سيارة إسعاف أخرى تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وتحطيم زجاجها في وقت سابق اليوم، في بلدة "حوارة" بنابلس أيضًا.

وأكدت الوزارة أن إمعان الاحتلال والمستوطنين في الاعتداء على مراكز العلاج وطواقم العمل الصحي وعرقلة حركة مركبات الإسعاف والمسعفين، يزداد بشكل كبير يوما بعد يوم، وأن هذا يتنافى مع المواثيق والحقوق الدولية كافة، وهو اعتداء صارخ ومتعمد على الحق الكامل في تأدية الواجب العلاجي الإنساني والمكفول من قبل الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.

وناشدت الوزارة المؤسسات والمنظمات الدولية كافة، التدخل للجم الممارسات العنصرية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.