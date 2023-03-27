تراجع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي عن قرار مد العمل بالتوقيت الشتوي، بعد أن أثار القرار جدلاً واسعاً في البلاد.



وأعلن ميقاتي اتخاذ مجلس الوزراء في جلسته الاثنين قرار العودة إلى العمل الصيفي منتصف ليل الأربعاء - الخميس.



وقال في كلمة ألقاها بعد انتهاء الجلسة، إن "لكل إنسان قدرته على التحمل، وقدرتي قيد النفاد"، مطالباً الجميع بتحمل مسئولياته، وفق صحيفة "النهار" المحلية.



وانعقدت حكومة تصريف الأعمال بحضور 16 وزيراً، للبحث في "أزمة التوقيت الصيفي" التي اتخذت طابعاً طائفياً في الأيام الماضية.



يذكر أن ميقاتي كان أصدر يوم الخميس قراراً بتقديم التوقيت ساعة اعتباراً من 20 أبريل بدلاً من بدء العمل بالتوقيت الصيفي في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من مارس، كما جرت العادة في لبنان وأوروبا ومناطق أخرى.



وأعلن القرار بعد اجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أصر مراراً على تمديد العمل بالتوقيت الشتوي.



إلا أن المشهد السياسي ووسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى "ساحة حرب" مفتوحة لسجال طائفي حول حقوق المسيحيين والمسلمين، وفرصة لتيارات سياسية متخاصمة لتبادل الاتهامات، بسبب التوقيت الصيفي.