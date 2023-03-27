ألمانيا وهولندا تواصلان التكامل العسكري بين قواتهما المسلحة

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تواصل ألمانيا وهولندا المضي قدما في التكامل العسكري بين قواتهما المسلحة.

وأعلن الجيش الألماني اليوم الإثنين، أن لواء ثالثا من هولندا سيتم إلحاقه بالقوات الألمانية يوم الخميس المقبل.

وسيعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيرته الهولندية كايسا أولونجرين في منطقة فايتسهوكهايم جنوبي ألمانيا عن تدشين حقبة جديدة من التعاون العسكري بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وذكر الجيش الألماني، أنه بإلحاق اللواء 13 الهولندي الخفيف تكون كل ألوية الجيش الميداني الهولندي تم إلحاقها بفرق الجيش الألماني.

وكان اللواء الهولندي 11 المنقول جوا تم إلحاقه في عام 2014 بفرقة قوات التدخل السريع الألمانية.

فيما تم إلحاق اللواء الهولندي الميكانيكي 43 الذي يضم نحو 3000 جندي بالفرقة المدرعة الأولى التابعة للجيش الألماني.

وتجدر الإشارة إلى أن التكامل العسكري الذي تستهدف منه الدولتان زيادة القوة الضاربة لقواتهما العسكرية وزيادة التآزر بينهما، ليس طريقا من اتجاه واحد.

واتفقت الدولتان في 2016 على دمج تدريجي للكتيبة البحرية التابعة للبحرية الألمانية في البحرية الملكية الهولندية.

وتضم الكتيبة البحرية قوات الحماية البحرية، وغواصي الألغام وجنود السفن.

ومع اكتمال الاندماج ستنشأ وحدات مشتركة لها هيكل قيادة ثابت يمكن استخدامها في الالتزامات الخاصة بالتحالف.

وسيعمل الدمج على توحيد الجانب التقني في القوات إلى حد كبير.