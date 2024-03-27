وسائل إعلام إسرائيلية: قتيل ومصابان جراء قصف صاروخي من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بسقوط قتيل ومصابين اثنين في كريات شمونة جراء قصف صاروخي من لبنان.

ووفق ما نشرته هيئة "البث" إلاسرائيلية على حسابها بمنصة "إكس" اليوم ، "قتل شاب وأصيب مدني وجندي من الجيش جراء سقوط قذيفة على مبنى في كريات شمونة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن وابلا من الصواريخ أطلق من لبنان حيث استهدف ما لا يقل عن 30 صاروخا مدينة كريات شمونة الشمالية.

ووفق قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية، تظهر اللقطات المتداولة عبر الإنترنت نظام القبة الحديدية الجوي وهو يسقط بعض الصواريخ.

وتقول الشرطة الإسرائيلية إن الضباط يتعاملون مع عدة مواقع تعرضت لصدمات الصواريخ في المدينة، حيث لحقت أضرار بالممتلكات.

وكان حزب الله اللبناني أعلن استهداف مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 الإسرائيلي بعشرات الصواريخ، رداً على الاعتداء الإسرائيلي فجر اليوم على بلدة الهبارية في جنوب البلاد .

وقتل سبعة أشخاص وجرح أربعة آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت فجرا مركز جمعية الإسعاف اللبناني في بلدة "الهبارية" في جنوب لبنان مما أدى الى تدميره، وأدان "حزب الله" في بيان "الجريمة" الإسرائيلية في الهبارية، مؤكّداً أنها "لن تمرّ دون ردّ وعقاب".

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.