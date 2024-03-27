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تولت امرأة، اليوم الأربعاء، ولأول مرة، قيادة وحدة قتالية تابعة للبحرية الألمانية.

وخلال مراسم التعيين الرسمية في القاعدة البحرية بمدينة كيل، شمالي ألمانيا، قالت إينكا فون بوتكامر، القائدة الجديدة للسرب الثالث للتنقيب عن الألغام، إن هذا التعيين يمثل بالنسبة لها "عودة إلى وطن محبوب إلى مجرى مائي مألوف بالنسبة لي".

وأوضحت البحرية الألمانية أن قائدة الفرقاطة -41 عاما- كانت تشغل منصبا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) مؤخرا.

وكانت فون بوتكامر شغلت منصب قائد زورق التنقيب عن الألغام "هومبورج" في كيل، ونائبة قائد السرب الثالث للتنقيب عن الألغام، ويضم هذا السرب عشرة زوارق.

وتتولى فون بوتكامر منصبها الجديد خلفا لكابتن الفرقاطة كارستن شلوتر -43 عاما- حيث انتقل إلى روستوك ليتولى هناك منصب مساعد مفتش البحرية.