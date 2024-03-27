ليفربول يستعيد محمد صلاح «سلاحه الفتاك» بفضل منتخب مصر

سلط تقرير صحفي الضوء على الاستفادة القصوى التي حققها نادي ليفربول بحصول نجمه محمد صلاح على راحة نادرة خلال فترة التوقف الدولي بمارس الجاري، ليستعيد الريدز أحد أسلحته الفتاكة في ظل اشتعال صراع حسم اللقب مع أرسنال ومانشستر سيتي.

طلب نادي ليفربول من منتخب مصر ترك محمد صلاح يستكمل برنامجه التأهيلي في إنجلترا في فترة التوقف الدولي بمارس الجاري وعدم الانضمام لكتيبة الفراعنة في البطولة الودية التي استضافتها مصر بمشاركة كرواتيا ونيوزيلندا وتونس، وهو ما قوبل بالموافقة من جانب الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن.

أشارت الصحيفة إلى معاناة محمد صلاح في عام 2024 مع ليفربول بغيابه عن 12 مباراة للريدز وهو رقم غير معهود للدولي المصري منذ انضمامه للفريق في 2017 قادما من روما الإيطالي، ويأتي ذلك بسبب مشاكل في أوتار الركبة عاني منها خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار.

أوضحت الصحيفة أن هناك ضغوط بلا هوادة على محمد صلاح، على الرغم من أنه نادرا ما يتأثر، إلا أن كل شخص لديه نقطة انهيار، وظهر ذلك بوضوح في عام 2022، عندما كان ليفربول يصارع من أجل الرباعية، لكن صلاح تعرض لضربة مزدوجة بخسارة كأس أمم أفريقيا والغياب عن التواجد بكأس العالم في قطر في المرتين بالخسارة أمام السنغال، وتأثر مستوى صلاح كثيرا على الرغم من أنه كان يقدم مستوى رائع للغاية قبلهما.

أتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن صلاح سيمثل دفعة قوية لليفربول خلال الأسابيع المقبلة مع بقاء 10 مباريات على انتهاء منافسات الدوري الإنجليزي، وهناك وقت كاف أمام صلاح لوضع بصمته في سباق اللقب الذي تلعب فيه النقطة دورا كبيرا في ظل احتدام المنافسة بين الثلاثي ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي.