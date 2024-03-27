ألمانيا تهزم هولندا وديا استعدادا لبطولة يورو 2024

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فاز منتخب ألمانيا على ضيفه هولندا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن استعداد الفريقين لبطولة أمم أوروبا يورو 2024.

وتقدم منتخب هولندا بهدف مبكر سجله جوي فيرمان بعد مرور أربع دقائق فقط، مستفيدا من تمريرة ممفيس ديباي نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

لكن المنتخب الألماني أدرك التعادل سريعا بهدف سجله ماكسيمليان ميتلشتات في الدقيقة 11.

وانتزع منتخب ألمانيا الفوز في الدقيقة 85 بعد ركلة ركنية نفذها توني كروس، وقابلها نيكلاس فولكروج برأسه في الشباك، قبل أن تتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) لتؤكد تجاوز الكرة لخط المرمى.

وعزز منتخب ألمانيا بقيادة مدربه يوليان ناجلسمان بهذا الفوز الثقة قبل استضافة بطولة يورو 2024.

وكان المنتخب الألماني فاز على فرنسا بنتيجة 2/صفر ،في مباراة ودية أخرى أقيمت يوم السبت الماضي.

ويتبقى لمنتخب ألمانيا مباراتان وديتان أمام اليونان وأوكرانيا في أوائل يونيو المقبل قبل انطلاقة مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويلعب المنتخب الألماني في المجموعة الأولى التي تضم المجر واسكتلندا وسويسرا.

ويتنافس منتخب هولندا في المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا والنمسا والمتأهل من المسار الأول بملحق التصفيات.