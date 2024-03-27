نقيب الصحفيين: تحية إجلال للشهيدات الفلسطينيات وتضحيات المرأة الفلسطينية والسودانية

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طالب نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، من حضور حفل تكريم الأمهات المثاليات من الصحفيات الوقوف دقيقة تحية وإجلال للشهيدات الفلسطينيات وتضحيات المرأة الفلسطينية.

وقال البلشي: "إننا اليوم نحتفل بالمرأة المناضلة الشريكة في كل الأدوار، موجها التحية لكل زميلة صحفية تحاول وتدفع الثمن أكثر من مرة في سبيل رسالتها".

وأضاف: "تحتفل اليوم المرأة المصرية، ذكرى سقوط حبيبة خليل، أول شهيدة شاركت في مسيرة بثورة ١٩١٩".

ووجه نقيب الصحفيين تحية للمرأة السودانية التي تدفع أثمان كثيرة في الحرب أهلية الجارية هناك.

وكانت دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة، أعلنت أن احتفالية لجنة المرأة لتكريم نماذج العطاء والتضحيات من بين الزميلات الصحفيات في المؤسسات الصحفية ونماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والنضال، تقام تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج.

وأضافت النجار، أنه سيتم إهداء الزميلات اللاتى تم اختيارهن من قبل المؤسسات جوائز رمزية، ذاكرة أن الاحتفال يأتي كتقليد جديد للجنة دون تدخلها فى الاختيار، موضحة أن الدعوة وجهت للمؤسسات الصحفية بحيث تقوم كل مؤسسة بترشيح زميلة واحدة نموذج للأم المثالية مشهود لها بالتضحية والعطاء والسمعة الطيبة ويرسل فى خطاب رسمى به حيثيات الاختيار الأمر الذى لاقى استجابة وترحيب كبيرين وجاءت جميع الخطابات تشيد بالمبادرة فى بث مشاعر المحبة والثناء وخلق أجواء أسرية بين الزملاء.

وأوضحت أن اختيارات المؤسسات الصحفية المختلفة جاءت على النحو التالى؛ صفاء عصام الدين من جريدة "الشروق"، وأمل شاكر "الأهرام"، وإيمان راشد "الأخبار"، وجمالات يونس "الجمهورية"، ورجاء أبو شهبه "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، وابتهال غيث "دار المعارف"، ومها عمران "روز اليوسف"، وعايدة محسب مجلة الإذاعة والتليفزيون.

وتضمت القائمة حنان عثمان "الوفد"، ونعمة أبو زيد اليوم السابع، وصفاء البحار "العمال"، وفاطمة الكومى"الأسبوع"، وثناء الكراس "فيتو"، وإيمان كمال "الفجر"، وسامية سيدهم "وطنى"، وسهير غالب "البوابة نيوز"، ومنال القاضى "صوت الأمة"، وآية حسنى "الدستور"، وفاطمة هاشم" المصري اليوم".

وأشارت مقرر لجنة المرأة إلى أن الحفل يتضمن تكريم الكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسى كرائدة من رائدات صحافة المرأة ومؤسس مجلة نصف الدنيا وعضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا، فضلا عن تكريم مربية الأجيال الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ومن عضوات مجلس النقابة السابقات دكتورعبير سعدى وحنان فكرى.

وأكدت النجار أن التكريم سيشمل أيضا أمهات شهداء الوطن الأبرار صانعات الرجال والأبطال ومن أهدوا فلذات أكبادهن فدائا لوطننا الغالى ومنهم السيدة زينب والدة الشهيد البطل رائد محمد صلاح إسماعيل أحد أبطال ملحمة البرث والكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، وسوزان عبد المجيد والدة الشهيد البطل نقيب شرطة إسلام مشهورالذى استشهد فى الهجوم الإرهابى على قوات الشرطة بطريق الواحات عام 2017.

وأوضحت أنه تكريما لدور المرأة الفلسطينية أيقونة الصمود والتضحية والنضال سوف يتم تكريم آمال الأغا رئيس الأتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمصر، ومريم أبو دقة، المناضلة والفدائية الفلسطينية، وميسون شعث المناضلة الفلسطينية وعضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة سابقا.