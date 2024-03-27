تقارير: نيمار يرغب في العودة لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية عن رغبة البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق الهلال السعودي، في العودة إلى برشلونة من جديد لأسباب شخصية.

وأوضح موقع "فوتبول إسبانيا" أن نيمار على تواصل مستمر مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، وأبدى رغبته في أكثر من مرة للعودة إلى الفريق الكتالوني.

وأشار إلى أن السبب الأساسي لرغبة نيمار في الانضمام إلى برشلونة هي أن نجله دافي لوكا نجل نيمار لا يزال يعيش في مدينة برشلونة مع والدته.

كما أن نجم منتخب البرازيل لديه طموحات للعب أساسيا مع "السيليساو" في كأس العالم 2026، ويعتقد أن اللعب في أوروبا سيعزز فرصه.