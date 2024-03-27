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تقارير: كايزر تشيفز يسعى لضم تاو من الأهلي

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 2:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 2:34 م

كشفت تقارير صحفية مساء أمس الثلاثاء، عن رغبة نادي كايزر تشيفز في التعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، في الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة " thesouthafrican" أن بيرسي تاو مستقبله مع الأهلي غير واضح وهو ما يجعله ينتقل إلى فريق كايزر تشيفز بالتحديد في الدوري الجنوب أفريقي.

وأشارت إلى أن الأهلي لم يحسم موقف تاو حتى الآن وهو ما جعل إدارة كايزر تشيفز ترغب في التعاقد معه بالأخص وسط الأنباء التي تؤكد عودة بيتسو موسيماني لتدريب الفريق.

ويمتد عقد بيرسي تاو مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، وكان بيرسي تاو قد انضم للأهلي في أغسطس من عام 2021 قادما من برايتون ليقدم مستويات مميزة رفقة المارد الأحمر.


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