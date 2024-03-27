حزب الله يرد على غارات إسرائيل بعشرات الصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، الأربعاء، قصف مستوطنة كريات شمونة بشمال إسرائيل بـ«عشرات الصواريخ»، ردًا على غارة جوية استهدفت فجرًا مركزًا إسعافيًا في جنوب لبنان تابعًا لـ«الجماعة الإسلامية»، وأسفرت عن سقوط 7 قتلى.



وقال حزب الله في بيان إنه قصف مدينة «كريات شمونة وقيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ».



وتتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك في أكبر تصعيد بين الجانبين منذ القتال الذي استمر شهرا بينهما في 2006.



وقال الجانبان إنهما لا يريدان حربا شاملة وإنهما منفتحان على عملية دبلوماسية، لكن الضربات تصاعدت هذا الأسبوع بعد فترة من وقف القصف عبر الحدود.



وفي وقت سابق، قال مصدر في الجماعة الإسلامية لوكالة «فرانس برس»، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ 7 مسعفين قتلوا في الغارة التي استهدفت فجر الأربعاء، مركزاً إسعافياً في الهبّارية؛ تديره «جمعية الإسعاف اللبنانية» التابعة للجماعة.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن غارة الطيران الحربي الإسرائيلي أدّت إلى مقتل سبعة عناصر من الطاقم الطبي، وإصابة أربعة مدنيين، بالإضافة إلى تضرر المنازل المجاورة.