المعارضة التركية تدعو لتوسيع الاحتجاجات ضد سجن إمام أوجلو

بعد أسبوع من بدء المظاهرات في تركيا احتجاجا على سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، دعت المعارضة التركية إلى تصعيد الاحتجاجات

وقال أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأربعاء: "في كل مدينة نذهب إليها، سننظم أكبر التجمعات في تاريخها".



ومن المقرر أن تشمل الاحتجاجات على مستوى البلاد مظاهرة كبيرة جدًا في إسطنبول يوم السبت.

وأضاف أوزيل أن الاحتجاجات ستستمر حتى تتم الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة أو حتى يتم الإفراج عن إمام أوغلو.

وستكون مظاهرة السبت في إسطنبول بداية حملة الحزب لدعم ترشيح إمام أوغلو لمنصب الرئيس في انتخابات 2028.

وقال أوزيل: "الإيمان بأكرم إمام أوغلو وبالديمقراطية سيجعل الاحتجاجات أكبر وأقوى".