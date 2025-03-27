كشفت صورة للأقمار الصناعية، أن الولايات المتحدة تحشد قوات استراتيجية ضد إيران، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وكشفت صورة التقطتها الأقمار الصناعية ونشرت، أمس الأربعاء، التقارير العديدة في الأيام الأخيرة التي تحدثت عن حشد كبير وغير عادي للقوات الاستراتيجية للجيش الأمريكي على جزيرة في المحيط الهندي تعتبر نقطة انطلاق فريدة لشن هجمات في الشرق الأوسط.

وتظهر الصورة قاذفات استراتيجية أمريكية، إلى جانب طائرات التزود بالوقود ومعدات أخرى.

كما تظهر صورة الأقمار الصناعية وجود ما لا يقل عن ثلاث قاذفات أمريكية من طراز "بي-2"، إلى جانب ما لا يقل عن سبع طائرات تزود بالوقود كبيرة من طراز "كيه سي-135" في القاعدة الجوية في جزيرة دييغو جارسيا، والتي تعتبر إقليمًا بريطانيًا.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية أربعة أجسام مغطاة أيضًا في الصورة، وتشير إحدى التقديرات إلى أن هذه قاذفات إضافية - مما يرفع عددها، وفقًا لتقارير مختلفة إلى سبعة.

وفي الأيام الأخيرة، نشر باحثون وخبراء طيران تقارير رصدت تحركات غير عادية للقاذفات وطائرات التزود بالوقود وطائرات النقل إلى جزيرة دييغو جارسيا.

وتقع الجزيرة على بعد أقل من 4 آلاف كيلومتر جنوب إيران، وكانت في السابق بمثابة نقطة انطلاق لتنفيذ ضربات جوية على أهداف مختلفة في الشرق الأوسط.

ونشر موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض الإيراني، أمس، أن الجيش الأمريكي أكد هبوط قاذفات استراتيجية في قاعدة دييغو جارسيا. وجاء الرد من قبل قيادة العمليات الاستراتيجية للجيش الأمريكي.

وأكد "إيران إنترناشيونال"، أن وجود قاذفات استراتيجية ثقيلة على مسافة قصيرة نسبيا من إيران له أهمية حاسمة.