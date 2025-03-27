بوتين يعلن زيادة التواجد العسكري في القطب الشمالي

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لإرسال المزيد من الجنود إلى منطقة القطب الشمالي لتعزيز التواجد العسكري لموسكو في المنطقة.

ودفع بوتين في حديثه في المنتدى الدولي للقطب الشمالي الذي استضافته مدينة مورمانسك بأن الحكومة الروسية ستسرع من وتيرة بناء الحاميات العسكرية في المنطقة القطبية.

وذكر أن "هذا بالطبع يتعلق بتعزيز وجودنا العسكري في المنطقة. سيزيد عدد الجنود هناك"، مشددا على حاجة روسيا للتأكيد على حقوقها وسط ما وصفه بتهديدات من حلف شمال الأطلسي "ناتو".

واتهم بوتين الناتو بالنظر إلى أقصى الشمال بصورة متزايدة باعتباره ساحة قتال محتملة.

وأشار إلى أنه سيتم إرسال قوات من الناتو أيضا إلى المنطقة من فنلندا والسويد "اللتين لم تكن لدينا أي مشكلات معهما حتى وقت قريب".

وانضمت فنلندا والسويد إلى حلف الناتو بسبب مخاوف أمنية بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

ورغم تحذيرات بوتين من الناتو، أصر على أن روسيا لا تمثل تهديدا، قائلا إن "روسيا لا تهدد أي أحد".

وعلق زعيم الكرملين أيضا على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على جرينلاند من الدنمارك.

وحذر من تجاهل هذه الخطط باعتبارها "خطابا مفرطا من الإدارة الأمريكية الجديدة"، مشيرا إلى أنه يجب التعامل معها بجدية. ورغم ذلك وصف الأمر بأنه شأن ثنائي بين الدنمارك والولايات المتحدة ولا يتعلق بروسيا.