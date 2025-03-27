اعتقال 11 شخصا في حملة مداهمات على مستوى أوروبا ضد جرائم المخدرات

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شنت سلطات الأمن حملة مداهمات وتفتيش واسعة النطاق على مستوى أوروبا ضد جرائم المخدرات المنظمة.

وقامت قوات الأمن منذ صباح اليوم الخميس بتفتيش عقارات سكنية وتجارية في ألمانيا وبلجيكا وهولندا وبولندا وإسبانيا، ونفذت 11 مذكرة اعتقال ضد مشتبه بهم، حسبما أعلنت الوكالة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية.

ووفقا للبيانات، تم القبض على شخص آخر مؤقتا وتفتيش 32 عقارا. ولا تزال الإجراءات والتحقيقات مستمرة.

وبحسب بيانات السلطات، تركزت الحملة في منطقة كولونيا/بون. وتأتي الحملة على خلفية تحقيق في الاشتباه في الإتجار بالمخدرات "بكميات لا يستهان بها". وأوضحت السلطات أن الهدف من الحملة أيضا تحريز أدلة ومصادرة أصول.

وبحسب البيانات، فإن عمليات التفتيش في ألمانيا شملت أيضا آخن وبون وأويسكيرشن وكولونيا وأوبربيرجش وراين-إرفت وراين-زيج، وولايتي بادن-فورتمبرج وراينلاند-بفالتس.