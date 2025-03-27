ڤاليو تتعاون مع هيدروتيرف إيجيبت لتوفير حلول تمويل مرنة لسيارات «كلوب كار» الفاخرة متعددة الاستخدامات

أعلنت ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكة استراتيجية حصرية مع شركة هيدروتيرف إيجيبت للتجارة والصناعة، الموزع الحصري لعلامة كلوب كار في مصر. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز إمكانية الحصول على سيارات "كلوب كار" الفاخرة متعددة الاستخدامات من خلال تقديم حلول تمويل ومرنة للعملاء من خلال ڤاليو في جميع أنحاء مصر.

تتمتع "كلوب كار" بخبرة تمتد لأكثر من 60 عامًا، وهي العلامة التجارية الوحيدة المصنعة في الولايات المتحدة لهذه الفئة من المركبات، وتتميز بمتانتها وأدائها المتميز. بموجب هذه الشراكة الحصرية ستقوم ڤاليو بإتاحة خيارات دفع متنوعة سيتمكن العملاء في مصر من شراء سيارات "كلوب كار" بشكل حصري، مما يجعل حلول التنقل عالية الجودة والكفاءة أكثر سهولة. كما يمتد الاتفاق ليشمل فئات منتجات جديدة، مثل أنظمة البطاريات المتطورة وخدمات ما بعد البيع المخصصة، لضمان تجربة ملكية شاملة وخالية من المتاعب.

وفي ظل تزايد الطلب في مصر على المركبات متعددة الاستخدامات ذات الأداء العالي، تأتي شراكة ڤاليو مع هيدروتيرف إيجيبت في الوقت المناسب. من خلال حلول ڤاليو، يمكن للعملاء الاستفادة من خطط سداد مرنة تتناسب مع احتياجاتهم المالية، مما يمكنهم من الاستثمار في حلول النقل الفاخرة دون ضغوط مالية. ومن المتوقع أن تسهل هذه الشراكة المعاملات بدءًا من قيمة 600,000 جنيه مصري كحد أدنى، مما يعكس الطلب القوي في السوق على المركبات عالية الجودة.

وفي هذا السياق، صرّح معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات في ڤاليو، قائلاً: "في ڤاليو، نحن ملتزمون بتقديم حلول مالية تتكامل بسلاسة مع أنماط حياة عملائنا، مما يمكنهم من إجراء عمليات شراء تعزز حياتهم اليومية. وتتوافق شراكتنا مع هيدروتيرف إيجيبت مع رؤيتنا لتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات العالمية، مما يتيح للعملاء امتلاك المركبات متعددة الاستخدامات الأكثر متانة وثقة في الصناعة بطريقة مريحة ومرنة."

ومن جانبه، علّق چورچ صفوت ممتاز، الرئيس التجاري لشركة هيدروتيرف إيجيبت، قائلاً: "مع ڤاليو، نجد الحلول التي تمكننا من تقديم أفضل المنتجات التي يستحقها عملاؤنا. ومن خلال دمج خيارات التمويل المرنة من ڤاليو، نجعل امتلاك سيارات كلوب كار أكثر سهولة، مع ضمان الاستفادة من خدمات ما بعد البيع الموثوقة وحلول البطاريات المتطورة."

وتؤكد هذه الشراكة التزام ڤاليو المستمر بإحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المالية من خلال تقديم حلول دفع مرنة، شفافة، وخالية من التعقيدات. ومن خلال توسيع نطاق أعمالها في قطاع المركبات الفاخرة ومتعددة الاستخدامات، تواصل ڤاليو تنويع محفظة منتجاتها، مما يعزز مكانتها كأبرز شركة للتكنولوجيا المالية في المنطقة.