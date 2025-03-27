نواف سلام يطالب حاكم مصرف لبنان الجديد بالالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية

عيّن مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته اليوم الخميس، كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان واعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن على حاكم مصرف لبنان الجديد الالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية للحكومة.

وقال سلام في تصريح له بعد انتهاء الجلسة "من المعروف أن السيد سعيد لم يكن مرشحي لعدد من الأسباب في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على أصول الدولة".

وأضاف إن "حاكم مصرف لبنان أياً كان ومهما كانت تحفظاتنا على اختياره، عليه أن يلتزم منذ اليوم السياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية كما عبّر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدوليّ وإعادة هيكلة المصارف ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".

وتابع سلام " حكومتنا عليها أن تنظر بسرعة في إلغاء السرية المصرفية، لذلك وافقنا اليوم في مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بالسرية المصرفية ".

من جهته ، قال وزير الاعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة إن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قال خلال الجلسة ، "إن إسرائيل لا تزال تنتهك القرارات الدولية وما حصل أخيراً من إطلاق صواريخ من شمال الليطاني باتجاه إسرائيل، ووفق الأدلة وما نملك من صور، فقد تبيّن أن الصواريخ بدائية".

وأعلن الرئيس عون أن "مديرية المخابرات التي تتابع التحقيقات توصلت إلى بعض الخيوط وللأسف هناك بعض الأطراف التي تريد تصفية حساباتها على حساب لبنان ومصلحته"، مضيفاً "لقد أكّدت ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة "عدم رغبتنا بأن يستدرجنا أحد إلى حرب أو إلى مصالحه".